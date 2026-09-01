El Punto Verde Móvil llegará este jueves 3 de septiembre a la zona del Parque Municipal de los Deportes de Mar del Plata. El dispositivo estará disponible de 10 a 13 en la esquina de avenida Juan B. Justo y avenida Jacinto Peralta Ramos, con el objetivo de facilitar la correcta disposición y recuperación de distintos tipos de residuos.

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Durante la jornada, los vecinos podrán acercar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), aceite vegetal usado dentro de envases plásticos, pilas comunes y recargables, lentes de sol, anteojos recetados y armazones en desuso. Los elementos recolectados serán destinados a procesos de tratamiento, recuperación o reinserción en la cadena productiva.

Como parte del ecocanje, quienes participen recibirán además un plantín de estación.

En esta oportunidad también estará presente el programa Adoptá un Árbol. Las personas que hayan completado previamente el formulario de inscripción podrán retirar un ejemplar para colocar en la vereda. Quienes todavía no se anotaron podrán hacerlo mediante el formulario habilitado por el Municipio.

Desde la comuna recordaron que el Punto Verde Móvil no recibe ecobotellas, medicamentos, neumáticos fuera de uso, electrodomésticos de gran tamaño, focos de luz ni pilas de mercurio.

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La propuesta recorre diferentes plazas, parques y espacios públicos de General Pueyrredon con el objetivo de fomentar la separación de residuos y dar una segunda vida a materiales que no corresponden a la bolsa verde. El cronograma de próximas ubicaciones puede consultarse en el sitio web de la Municipalidad.

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