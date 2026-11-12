Mañana de 09:00 a 12:00hs el Programa PREVENIR estará presente junto a alumnos del nivel primario del Instituto Ayelén, ubicado en Tripulantes del Fournier 6451 del barrio El Progreso. La iniciativa desarrolla un esquema de charlas y exposición de material de laboratorio sobre educación ambiental orientado a alumnos en edad escolar de todo el Partido de General Pueyrredon.

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Las jornadas de concientización se desarrollan de forma itinerante en establecimientos públicos y privados, los días viernes . El programa desarrolla una currícula elaborada por especialistas, adaptada a las problemáticas locales, con el objetivo de que los más chicos conozcan su entorno y aprendan a cuidarlo mediante hábitos cotidianos.

Durante este año, la iniciativa ya recorrió 23 escuelas primarias y secundarias de todo el partido de General Pueyrredon.

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Los docentes interesados en recibir este Programa, pueden solicitarlo por correo electrónico al Departamento de Educación Ambiental escribiendo a [email protected] .

El Programa PREVENIR se desarrolla como parte de las políticas ambientales del Municipio, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas con el propósito de promover estilos de vida más sostenibles y ante el creciente interés de la comunidad educativa por la educación ambiental.

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