En la previa del Mundial de Fútbol, el estreno de El partido -un documental de Juan Cabral y Santiago Franco centrado en aquel emblemático juego que enfrentó a Argentina con Inglaterra en México 86- generó un interés inmediato. Partido histórico, por contener dos de los goles más emblemáticos de la historia de los mundiales y por el contexto político que enfrentaba a ambas naciones, el film está basado en un libro del periodista Andrés Burgo publicado en 2016 que recoge testimonios de varios de los involucrados en aquella jornada. La película se vio en el Festival de Cannes y pasó por las salas argentinas con buena repercusión para lo que es el género documental en Argentina.

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El libro pertenece a una colección de Tusquets llamada Mirada Crónica, que dirigía Leila Guerriero. Ella fue quien le pidió a Burgos que escribiera sobre el partido, pero además sobre todo lo que rodeó a aquel evento. “Este es un libro que nace bien parido a partir de su edición, porque lo que me pidió fue que no hiciera un libro de fútbol. Me dijo: ‘Yo no sé nada de fútbol, explicámelo a mí’. Entonces, todo el tiempo tuve que entrar y salir del fútbol, que es un poco lo que pasa con la película: es una película con fútbol, pero no es de fútbol”, cuenta Burgo en diálogo con el programa Funcinema Radio, donde lo entrevisté junto al colega Guillermo Colantonio.

Ha generado bastante ruido el documental. Tal vez lo imaginaban por el clima premundialista y por todo lo que rodea a esa historia, pero para el género documental en Argentina es una película que ha generado mucha repercusión.

-Es un documental que empezó a lo grande, en el sentido de que se estrenó en el Festival de Cannes, con todo lo que eso implica. Es realmente una hazaña cinematográfica lo que consiguieron los directores, la productora y toda la enorme cantidad de gente que trabajó ahí. Después funciona muy bien por dos motivos que se complementan: primero, la película pertenece a Disney, con todo el aparato propagandístico fuerte que tiene detrás; pero además, sobre todo, funciona muy bien en el boca a boca. Vos podés tener un tanque apoyándote, pero si el boca a boca no camina, no pasa nada. Y acá la verdad es que toda la gente que va a verla sale encantada, se emocionan mucho, casi todos salen llorando. Es una película que une generaciones. Y lo digo sin egolatría, porque yo no participé en el film, sino que escribí el libro en el que se basaron. Lo que hicieron es hermoso, la verdad es un peliculón.

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Burgo contó que el libro salió en 2016, en una colección dirigida por Leila Guerriero.

¿Y en qué momento te contactan los realizadores de la película? ¿Tuviste que revisar el guion o solamente entregaste los derechos del material?

-No, nada, nada. Se contactaron conmigo hace un par de años. Nos juntamos en un bar y me dijeron que querían hacer una película basada en el libro. Yo no los conocía, un poco por ignorancia mía, porque son gente muy reconocida en su palo. Después ellos se contactaron con la editorial por el tema de los derechos. Yo no tuve participación en la película, ni en el guion, ni en nada. De hecho, los volví a ver recién cuando me mostraron la película terminada, la semana previa a que viajaran a Cannes. Hicieron un laburo increíble desde aquel café que tomamos, yendo etapa por etapa: conseguir la idea, asociarse con productoras, el apoyo de Juan Pablo Sorín para acercarse a los futbolistas, asociar a Disney (que fue un paso clave para financiar el proyecto) y después conseguir el ok de Cannes. Hicieron un trabajo impresionante.

¿En algún momento habías fantaseado con la posibilidad de que el libro se convirtiera en una película, tal vez de ficción?

-¡Cero! No, no, cero. He escrito otros libros que parecían tener más chances. De hecho, cuando ellos me contactaron, yo estaba hablando con otra productora asociada a Netflix que tenía la misma intención con este libro, pero al final no la hicieron. Sí vendí varias veces los derechos de otro libro que escribí con Alejandro Wall, El último Maradona, que es sobre el doping en el Mundial 94. Pero una cosa es vender los derechos y otra que se filme. Los directores pueden tener la idea, pero concretarla y que la película llegue a los cines requiere que pasen un montón de cosas. Ellos lo consiguieron. Por eso digo que lo que hicieron, más que un milagro -porque el milagro se asocia al azar-, fue una hazaña en base a laburo, romperse el lomo y el talento que tienen.

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Para la realización del libro, Burgo habló con más de cien personas. Entrevistó a futbolistas argentinos, ingleses, y leyó todos los diarios de la época. Además, como curiosidad, los jugadores ingleses tienen libros publicados y todos hablan de este partido, con lo cual, con aquellos que no habló de forma directa, Burgos tenía sus testimonios escritos. “Es una especie de crónica documental donde voy intercalando todo el tiempo las voces de los argentinos, de los ingleses y de los mexicanos que estaban en el campo de juego. En ese sentido es una mirada bastante amplia. Hablé con el árbitro, con el juez de línea, con los barras bravas que estaban ahí, con los políticos que viajaron, con los utileros que salieron a buscar las camisetas a último momento y con Bilardo. Fue una investigación de tres años, la verdad que escribir ese libro fue una obsesión”, destaca el autor.

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Con respecto al partido, ¿cambió tu perspectiva en relación a cuando lo viste por primera vez en el Mundial?

-Yo tenía 11 años cuando vi ese partido y me acuerdo poco y nada. Para mí, es un partido que empezó a nacer diez años después. Tengo una teoría: Maradona volvió a inventar ese partido diez años después. Cuando termina el encuentro en el 86, Argentina pasa a semifinales, todavía faltaban dos partidos para salir campeones y no te podías quedar solo en eso. Además, seguía la tesitura que se ve en el tráiler, con Maradona diciendo: ‘Esto es sólo fútbol, no es política’. Recién diez años después -creo que también cuando la biología le impedía seguir haciendo épica con el cuerpo-, Diego empieza a llevar la épica a la lengua. Empieza a reivindicar este partido, a hablar de la Guerra de las Malvinas y de cómo ese día implicaba mucho más que un simple partido para su carrera. Hasta entonces no se hablaba tanto del tema en esos términos. Poco a poco se empezó a generar interés alrededor de los 90 minutos. Cuando yo empecé a escribir, iba a ser un libro sobre todo el Mundial, no sólo del Argentina-Inglaterra. Pero en ese momento estaba muy copado con Anatomía de un instante, un libro del escritor español Javier Cercas sobre un fallido golpe de Estado. Y me dije: ‘Bueno, yo puedo hacer la anatomía de un instante, que sea este partido con Inglaterra, no necesito contar todo el Mundial’. Me di cuenta de que había una historia tremenda ahí. Eran partículas sueltas que siempre generaban interés: el primer gol, el segundo, la frase de Maradona, el “barrilete cósmico”, Malvinas, la pelea de las hinchadas, las camisetas... Había un montón de cosas interesantes pero flotando sin profundizar. Mi misión fue unir todo eso en un relato de lo que pasó en esos 90 minutos y su contexto. Este partido sin Malvinas sería un partido más.

Con relación a los testimonios de los jugadores ingleses que se ven en la película, como Gary Lineker o John Barnes, se nota que todavía transmiten una cierta emoción por haber compartido la cancha con Diego. Pero el que no puede con su vida es Peter Shilton, sigue pareciendo un personaje resentido.

-Es que Shilton es necesario. Necesitás un Joker, un villano, un antagonista dentro del campo de juego, y ese es su papel. De hecho, la tapa de la edición de 2020 y el póster de la película muestran el saludo inicial entre Maradona y Shilton. Está perfecto que sea así porque es el gran rival. Cuando hablaba con los jugadores ingleses, yo pensaba que iban a estar todos enojados por el recuerdo de Shilton, que era el arquero. Y en cierto modo hay que entenderlo: te hacen un gol con la mano en un Mundial y tenés derecho a enojarte. Pero el resto de los jugadores ingleses estaban fascinados con haber participado en ese partido. Es muy loco desde nuestra perspectiva, porque nosotros de ninguna manera estaríamos contentos de haber formado parte de la consagración de un rival. Sin embargo, los ingleses admiran tanto a Maradona que me decían: ‘Para mí es un recuerdo feliz’. Suena increíble, salvo por Shilton, pero es clave que haya uno enojado porque si no es todo demasiado edulcorado.

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La otra historia alucinante es la del jugador inglés que se quedó con la camiseta de Diego en secreto. Toda esa historia es extraordinaria.

-Sí, era un mediocampista: Steve Hodge. Y no fue tan en secreto. Hay una historia espectacular ahí. Hodge salió campeón de la Premier con el Leeds, jugó más de 300 partidos, un tipo con una trayectoria bárbara. Después del partido se queda con la camiseta de casualidad. En los pasillos internos del Estadio Azteca se cruza con Maradona. Hodge se había tenido que quedar un poquito más en la cancha porque lo había llamado la televisión inglesa para una entrevista. Cuando entra, se encuentra con Maradona, que también venía rezagado, y le hace el gesto de intercambiar camisetas. Inglaterra ya estaba eliminada, a Diego no le importaba y se la dio. Unos 15 o 20 años después del partido, Hodge estaba en su casa de Londres viendo un informe de la BBC donde contaban que se había subastado por 300.000 dólares una camiseta de Pelé del Mundial 70 que tenía un jugador checoslovaco. Y ahí reaccionó: ‘Ah, pero si yo tengo la de Maradona’. La fue a buscar y la tenía ahí tirada en la casa. Si había dos camisetas míticas hasta ese momento eran la de Pelé del 70 y la de Maradona del 86 contra Inglaterra. Se la empezó a mostrar a los medios ingleses y la camiseta tomó una dimensión de reliquia. Al principio se asustó un poco porque tenía miedo de que se la robaran o pasara algo, se la prestó al Museo del Fútbol de Manchester y finalmente es la que terminó siendo subastada por unos 10.000.000 de dólares hace unos años. Hodge me mandó una foto de la misma noche del partido, o al día previo a volverse a Inglaterra, donde ya tenía la camiseta puesta. En el documental se ve que era algo habitual: Maradona daba entrevistas con una camiseta de Italia que había cambiado en el segundo partido, y había jugadores argentinos con camisetas de Bulgaria. Sí hubo algunos compañeros ingleses enojados con Hodge por habérsela quedado, pero el resto te dice: ‘Ojalá la hubiese cambiado yo’. Fue una cuestión de suerte. Hoy se divide entre el enojo de algunos porque Maradona hizo el gol con la mano, y la envidia de los otros que se perdieron 10.000.000 de dólares.