El Museo MAR (Félix U. Camet y López de Gomara) renovará su oferta educativa con el regreso del ciclo de cine para escuelas titulado Pantalla 1000 colores. La propuesta consiste en un encuentro interactivo diseñado para acercar a los chicos al lenguaje audiovisual a través de una cuidada selección de cortometrajes animados contemporáneos. Las funciones dedicadas a las instituciones de la región se realizarán los martes a partir del 9 de junio, a las 10:00 y a las 14:00.

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La actividad se encuentra destinada específicamente a alumnos de Nivel Inicial y del Primer Ciclo de escuela primaria. A lo largo de la jornada, que posee una duración total aproximada de una hora, se ofrecerán actividades orientativas destinadas a activar el conocimiento a través del diálogo dirigido.

De esta manera, mediante propuestas lúdicas y exploraciones sensoriales, los estudiantes experimentarán diferentes acercamientos a la historia del cine, a las formas de crear y realizar producciones audiovisuales y a la vivencia participativa en torno a la proyección.

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A través de historias sensibles y de carácter poético, el proyecto busca generar espacios de encuentro, reflexión y debate en torno a las emociones, los vínculos humanos, la amistad, el respeto, la inclusión y el cuidado del ambiente. Los cortometrajes seleccionados para esta edición presentan diversos estilos de animación y narrativas procedentes de diferentes partes del mundo, entre los que destacan títulos de países como Estados Unidos, Ecuador y Brasil.

Las escuelas interesadas en asistir con sus alumnos deberán realizar una reserva previa de forma digital mediante este enlace web provisto por la institución organizadora.

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