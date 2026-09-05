El Museo Municipal José Hernández, ubicado en el kilómetro 14,5 de la Ruta 226, en Laguna de los Padres, dio a conocer su programación para septiembre, con distintas propuestas destinadas a acercar al público a la historia regional, la tradición rural y la figura del autor del Martín Fierro.

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El espacio podrá visitarse de lunes a domingos de 10 a 16, con último ingreso a las 15.30. Los miércoles permanecerá cerrado. Durante todo el mes estará disponible la muestra permanente, que recorre distintos momentos de la historia de la zona, desde la presencia de los pueblos originarios y la expansión de la frontera hasta las primeras estancias, la Estancia Laguna de los Padres, la vida y obra de José Hernández y las costumbres productivas y cotidianas del ámbito rural.

En el exterior continuará además la propuesta “Si estas paredes hablaran”, un recorrido cronológico a través de gigantografías que recupera acontecimientos y protagonistas vinculados con la memoria y la identidad regional.

A esa oferta se suma durante septiembre la muestra fotográfica temporaria “El Alma Gaucha”, del artista bonaerense Juan Cruz Olivieri. La serie propone una mirada íntima sobre la vida rural argentina y busca retratar las tradiciones del interior del país alejándose de una representación idealizada del gaucho.

El Museo también ofrecerá visitas guiadas abiertas al público todos los sábados a las 11, con un recorrido por la historia regional desde los primeros pobladores hasta la creación de la institución.

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Por otra parte, los establecimientos educativos podrán participar de visitas especiales los lunes, martes, jueves y viernes a las 10 y a las 14. Las actividades tienen una duración aproximada de 45 minutos y requieren turno previo, que puede solicitarse a través del correo [email protected].

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