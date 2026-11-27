Con la llegada de las fiestas de fin de año, el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino volverá a ser escenario de la tradicional Feria Navideña, un encuentro organizado por la Asociación Amigos del Museo que forma parte de la agenda cultural de Mar del Plata.

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La iniciativa, que este año celebrará su 41ª edición, comenzará el sábado 28 de noviembre y se extenderá hasta el martes 22 de diciembre inclusive, en las instalaciones del museo ubicado en avenida Colón 1189.

Durante ese período, vecinos y turistas podrán recorrer la feria todos los días, de 17 a 22, con entrada libre y gratuita.

Por otra parte, una vez finalizada la actividad, el Museo Castagnino permanecerá cerrado al público desde el miércoles 23 de diciembre de 2026 hasta el martes 5 de enero de 2027 inclusive.

El cierre temporal permitirá realizar tareas de acondicionamiento y preparación de los espacios expositivos de cara a las Muestras de Verano, que formarán parte de la programación cultural de la próxima temporada.