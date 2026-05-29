La Municipalidad de General Pueyrredon informó que avanzó con trabajos de mantenimiento y recuperación en más de 600 cuadras de calles de granza distribuidas en distintos barrios de la ciudad. Las intervenciones fueron realizadas por equipos del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) y abarcaron sectores que requerían mejoras para garantizar una circulación más segura y fluida.

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Los operativos se llevaron adelante en barrios como Libertad, Los Pinares, Alto Camet, Jorge Newbery, Florentino Ameghino, Parque Camet, Belisario Roldán, Félix U. Camet, Autódromo y Estrada, entre otros. Las tareas incluyeron nivelado de calles, engranzado, perfilado, saneamiento y reacondicionamiento de calzadas afectadas por el tránsito diario y las condiciones climáticas.

Desde el Municipio señalaron que estas acciones forman parte de un plan permanente de conservación de la red vial no pavimentada, fundamental para numerosos sectores de la ciudad. Además, remarcaron que el mantenimiento de este tipo de arterias resulta clave para garantizar el acceso de vecinos, servicios de emergencia, transporte público y vehículos particulares.

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Las autoridades indicaron que los trabajos continuarán en distintos puntos de General Pueyrredon, con intervenciones programadas de acuerdo con las necesidades detectadas en cada barrio y el estado de las calles luego de los períodos de lluvias y mayor desgaste.

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