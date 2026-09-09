La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada mantiene en Mar del Plata sus programas de formación profesional en articulación con empresas locales, con el objetivo de brindar herramientas técnicas y fortalecer la inserción laboral.

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Entre las propuestas más demandadas se encuentra el curso de Barista, que se dicta por cuarto año consecutivo junto a Cabrales y Mumac Academy. La capacitación combina contenidos teóricos y prácticos orientados al café de especialidad y la gastronomía, y ya supera los 490 egresados, con más de 60 participantes en lo que va del año.

La oferta incluye además trayectos en Mecánica de Automotor nafta y diésel, Mecánica de Motos, Electricidad del Automotor, Automatización de Portones y Despachante de Helados, desarrollados en conjunto con firmas del sector productivo local.

Puede interesarte

Las personas interesadas en inscribirse, así como empresas que deseen impulsar nuevas instancias de capacitación, pueden comunicarse de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 a través del correo [email protected], correspondiente a la Oficina de Empleo municipal.

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