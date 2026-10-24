El municipio dictará un nuevo taller gratuito de RCP en el CEMA
La actividad organizada por la Secretaría de Salud se realizará el próximo viernes 30. El módulo práctico tendrá un cupo de 30 personas y se entregarán certificados de asistencia.
La Municipalidad realizará una nueva jornada de capacitación gratuita en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y manejo de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), en el marco del Programa Reanimemos, impulsado por la Secretaría de Salud.
La actividad se desarrollará el viernes 30, de 13:00 a 16:00, en el salón de usos múltiples del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias – CEMA (Pehuajó 250). La propuesta combinará contenidos teóricos con instancias prácticas orientadas a brindar herramientas para actuar ante una emergencia.
La capacitación será de acceso libre y no requerirá inscripción previa. Sin embargo, el módulo de ejercitación con muñecos de simulación tendrá un cupo limitado a los primeros 30 asistentes, por cuestiones organizativas. Además, se otorgarán certificados de asistencia a quienes participen de la jornada.
Por otra parte, las instituciones públicas interesadas en recibir esta formación en sus propias sedes podrán gestionar la solicitud a través de la plataforma web de la Municipalidad en www.mardelplata.gob.ar/reanimemosmgp.
La iniciativa busca ampliar los conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores, dos herramientas fundamentales para intervenir ante situaciones de emergencia y contribuir a mejorar las posibilidades de supervivencia de las personas afectadas.