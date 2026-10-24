La Municipalidad realizará una nueva jornada de capacitación gratuita en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y manejo de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), en el marco del Programa Reanimemos, impulsado por la Secretaría de Salud.

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La actividad se desarrollará el viernes 30, de 13:00 a 16:00, en el salón de usos múltiples del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias – CEMA (Pehuajó 250). La propuesta combinará contenidos teóricos con instancias prácticas orientadas a brindar herramientas para actuar ante una emergencia.

La capacitación será de acceso libre y no requerirá inscripción previa. Sin embargo, el módulo de ejercitación con muñecos de simulación tendrá un cupo limitado a los primeros 30 asistentes, por cuestiones organizativas. Además, se otorgarán certificados de asistencia a quienes participen de la jornada.

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Por otra parte, las instituciones públicas interesadas en recibir esta formación en sus propias sedes podrán gestionar la solicitud a través de la plataforma web de la Municipalidad en www.mardelplata.gob.ar/reanimemosmgp.

La iniciativa busca ampliar los conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores, dos herramientas fundamentales para intervenir ante situaciones de emergencia y contribuir a mejorar las posibilidades de supervivencia de las personas afectadas.

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