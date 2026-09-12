La Municipalidad de General Pueyrredon convocó a las instituciones educativas del distrito a participar del Festival Héroes FAST 2026, que se realizará el 31 de octubre de 10:00 a 13:00 en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos (Einstein 1502), con el objetivo de capacitar a estudiantes y familias en la detección temprana del ACV.

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La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Salud en el marco del Día Mundial del ACV, se desarrollará bajo el lema Una ciudad que aprende a salvar vidas y requerirá inscripción previa a través del formulario www.bit.ly/ACVFAST o mediante consultas al correo oficial [email protected].

El programa Héroes FAST propone una estrategia pedagógica orientada a la concientización sobre los síntomas del accidente cerebrovascular y la importancia de una respuesta médica inmediata, combinando contenidos teóricos con actividades prácticas, juegos y circuitos interactivos.

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La campaña cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares y el aval de la Sociedad de Neurología Argentina, consolidando un enfoque articulado entre educación y salud pública.

Durante el ciclo lectivo anterior, el distrito fue seleccionado para implementar una prueba piloto junto a otras jurisdicciones del país, capacitando a 25 docentes y alcanzando a 682 estudiantes entre octubre y noviembre.

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