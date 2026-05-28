El Marplatense fue nominado en la categoría Sitio del interior de los premios Martín Fierro de Portales Web, cuya segunda edición se realizará el próximo 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, con organización de APTRA. El año pasado, la web ya lo había ganado en ese mismo rubro.

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En la terna, el medio compite junto a Mejor Informado, Cadena 3, La Nueva y La Gaceta, en una categoría que distingue a los principales portales informativos del interior del país.

La premiación reconocerá el trabajo realizado durante 2025 por referentes del periodismo digital argentino y contará con un total de 33 categorías, que abarcan sitios de noticias, periodistas, producciones audiovisuales y distintos formatos desarrollados para plataformas digitales.

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Antes del inicio de la ceremonia, se realizará la tradicional alfombra roja con la presencia de invitados y figuras del ámbito mediático. La entrega de premios comenzará alrededor de las 21:00 en el salón principal del predio.

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