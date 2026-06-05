La autopsia preliminar sobre el cuerpo de Carlos Alberto “Indio” Solari determinó que el artista habría sufrido un ACV no traumático en su domicilio de Parque Leloir, en Ituzaingó, donde fue hallado en cercanías de una pileta interna.

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El estudio forense comenzó a las 15:45 y fue realizado por un equipo especializado que busca establecer con precisión las causas del fallecimiento del reconocido músico argentino.

De acuerdo a los primeros resultados, si bien el cuerpo fue encontrado junto a la pileta, los peritos indicaron que “no se habría ahogado, ni tragó agua”, lo que refuerza la hipótesis de un evento cerebrovascular como causa de muerte.

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El cantante padecía mal de Parkinson desde hacía aproximadamente una década, condición que formaba parte de su historial clínico previo.

No obstante, los especialistas no descartan la realización de estudios complementarios que permitan profundizar los análisis y aportar mayor certeza sobre las circunstancias del fallecimiento.

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Con información de Noticias Argentinas