El Gobierno nacional resolvió demorar el envío al Congreso de las modificaciones a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para ampliar beneficios y brindar mayor seguridad jurídica a contribuyentes que adhieran al régimen simplificado de Ganancias.

Ads

Según trascendió, el proyecto ya fue terminado y se encuentra bajo análisis de la mesa política del oficialismo. Sin embargo, en la Casa Rosada consideran que el actual contexto parlamentario no es favorable para abrir una nueva negociación con los bloques aliados, en medio de la controversia que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde el Ejecutivo aseguran que la decisión responde principalmente a razones políticas. El oficialismo busca concentrar sus esfuerzos en proyectos que ya se encuentran en tratamiento, como el Súper RIGI, la ley de lobby, Hojarasca, Zonas Frías y otras iniciativas que requieren acuerdos con gobernadores y legisladores opositores.

La situación se vio atravesada además por la adhesión de Adorni y su esposa al Régimen Simplificado de Ganancias, en el marco de la investigación sobre el crecimiento patrimonial del funcionario. Aunque el Gobierno sostiene que no existió blanqueo ni exteriorización de fondos, admite que el contexto vuelve más sensible cualquier reforma vinculada al sistema tributario.

Mientras tanto, la administración de Javier Milei apunta a contener el impacto político del caso Adorni, ordenar la agenda legislativa y evitar que el debate parlamentario derive en pedidos de interpelación o una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete.

Ads

Fuente: TN

Ads