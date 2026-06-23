El Gobierno nacional espera concretar antes de agosto una serie de préstamos por hasta USD 5.000 millones con entidades financieras internacionales, en el marco de una estrategia destinada a reforzar las reservas y asegurar el cumplimiento de los compromisos de deuda previstos para los próximos meses.

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La iniciativa fue formalizada mediante el Decreto 478/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que autoriza al Poder Ejecutivo a avanzar con operaciones de financiamiento en moneda extranjera respaldadas por garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

Según trascendió, el objetivo del equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, es cerrar los acuerdos durante el próximo mes y medio, en paralelo a la preparación del pago de aproximadamente USD 4.200 millones a bonistas previsto para principios de julio.

Las negociaciones cuentan actualmente con el respaldo del Banco Mundial, que aprobó garantías por USD 2.000 millones, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgó avales por otros USD 550 millones. Aún resta la aprobación de una garantía adicional por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que sería tratada a fines de julio y oscilaría entre los USD 250 y 300 millones.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que estos mecanismos permitirán acceder a financiamiento en mejores condiciones que las disponibles actualmente en los mercados internacionales, reduciendo el costo de endeudamiento para el Tesoro.

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La búsqueda de fondos forma parte de una estrategia más amplia para despejar los vencimientos de deuda que enfrenta la Argentina hasta el final del mandato de Javier Milei. En ese sentido, Caputo aseguró recientemente ante empresarios y analistas que las obligaciones financieras previstas para el resto de la gestión se encuentran cubiertas.

Diversas consultoras privadas coinciden en que el escenario financiero mejoró en las últimas semanas, impulsado por la reducción del riesgo país y la mejora en la calificación crediticia de la deuda argentina por parte de Standard & Poor’s.

No obstante, los analistas señalan que el Gobierno aún deberá conseguir recursos adicionales para afrontar la totalidad de los vencimientos previstos hasta fines de 2027, ya sea mediante nuevas emisiones de deuda, acuerdos con organismos internacionales o la utilización de reservas.

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La expectativa oficial es que el esquema de garantías multilaterales facilite el acceso a financiamiento externo y contribuya a consolidar la estabilidad financiera en un período clave para la economía argentina.

Fuente: Infobae