El hecho se registró durante la madrugada de este lunes en la localidad de Concordia y generó conmoción entre vecinos y automovilistas debido a las características del vehículo utilizado y la magnitud de los daños ocasionados. Según informaron fuentes policiales, el conductor circulaba por distintas calles de la capital entrerriana cuando comenzó a impactar contra automóviles estacionados y otros que se encontraban en circulación.

Ads

Testigos del episodio alertaron a las autoridades al observar el recorrido errático de la maquinaria vial. A medida que avanzaba, la retroexcavadora fue colisionando contra varios vehículos, provocando importantes destrozos materiales y situaciones de riesgo para quienes transitaban por la zona.

Como consecuencia de los impactos, dos personas sufrieron lesiones y debieron recibir asistencia médica. Afortunadamente, ambas se encontraban fuera de peligro, aunque permanecieron bajo observación para evaluar la evolución de las heridas sufridas durante el incidente.

Tras un operativo policial, los efectivos lograron interceptar al conductor y someterlo a un test de alcoholemia. El resultado confirmó que manejaba bajo los efectos del alcohol, con una graduación del 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las autoridades procedieron a su detención y al secuestro de la retroexcavadora, mientras la Justicia inició una investigación para determinar las responsabilidades penales derivadas del hecho. Entre los delitos que podrían imputársele figuran lesiones culposas, daños y conducción peligrosa.

Ads

La causa quedó en manos de la Justicia de Entre Rios, que avanzará con la recolección de testimonios, peritajes y registros de cámaras de seguridad para reconstruir con precisión el recorrido realizado por el conductor antes de ser detenido.

Ads