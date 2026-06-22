La desocupación alcanzó al 7,8% de la población económicamente activa durante el primer trimestre de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representa un aumento respecto del cierre de 2025, cuando el indicador había sido del 7,5%.

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De acuerdo con las estimaciones oficiales, alrededor de 1,72 millones de personas se encontraban buscando empleo sin conseguirlo. Si bien la variación frente al mismo período del año anterior fue mínima, el número de desocupados creció tanto en la comparación trimestral como en términos absolutos.

El informe también reveló un fuerte avance de la informalidad laboral. El 44,2% de las personas ocupadas trabaja sin registración, sin acceso a aportes jubilatorios, cobertura social ni otros derechos laborales. Esto equivale a cerca de seis millones de trabajadores en los principales centros urbanos del país.

Otro de los indicadores que mostró un deterioro fue la subocupación, que llegó al 11,1%. Se trata de personas que trabajan menos horas de las que desean y buscan ampliar su actividad laboral para mejorar sus ingresos.

En cuanto al empleo, el organismo registró una caída de puestos de trabajo en relación con el último trimestre de 2025. Sin embargo, al comparar con el primer trimestre del año pasado, el balance sigue siendo positivo, con una mayor cantidad de personas ocupadas.

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Los datos también muestran que gran parte de los nuevos puestos generados durante el último año correspondieron al sector informal, mientras que el empleo registrado tuvo un desempeño más débil.

El relevamiento del INDEC reflejó además que los jóvenes continúan siendo uno de los grupos más afectados por la falta de empleo, en un contexto donde la búsqueda laboral sigue mostrando dificultades para una parte importante de la población.

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