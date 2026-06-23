La reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con senadores de La Libertad Avanza volvió a dejar al descubierto las tensiones que atraviesan al oficialismo y reavivó la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich por el control político del Senado.

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El encuentro, organizado en tres tandas en la Casa Rosada, tuvo como objetivo fortalecer el respaldo al funcionario frente al pedido de interpelación impulsado por sectores de la oposición. Sin embargo, detrás de la convocatoria se esconde una disputa de poder que viene creciendo desde hace semanas y que enfrenta al entorno de la secretaria general de la Presidencia con la conducción política que ejerce Bullrich en la Cámara alta.

La presidenta del bloque libertario confirmó que no participaría de ninguna de las reuniones. Según trascendió, decidió concentrarse en la estrategia parlamentaria para intentar frenar el avance opositor y mejorar la situación política de Adorni en el Senado.

La ausencia no pasó desapercibida. En el entorno de Karina Milei consideran que la senadora cometió errores en las negociaciones recientes, especialmente al aceptar en la última reunión de Labor Parlamentaria un esquema que permitiría avanzar con la interpelación mediante mayoría absoluta. El karinismo pretende ahora endurecer esa posición y exigir una mayoría de dos tercios para habilitar el tratamiento.

La irrupción de figuras cercanas a la hermana presidencial, como Eduardo “Lule” Menem y el ministro del Interior Diego Santilli, también fue interpretada como una señal de que la Casa Rosada busca ganar mayor influencia en un territorio que hasta ahora aparecía bajo la órbita de Bullrich.

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Dentro del oficialismo reconocen que existe una creciente participación del círculo de Karina Milei en las conversaciones con legisladores y gobernadores. El objetivo sería fortalecer el control político sobre las negociaciones parlamentarias en momentos en que el Gobierno enfrenta dificultades para sostener su agenda legislativa.

El conflicto no se limita a la situación de Adorni. También aparecen diferencias en torno a proyectos clave para el Ejecutivo y a decisiones recientes de la senadora, que en más de una oportunidad tomó posiciones que no coincidieron plenamente con las expectativas del núcleo duro libertario.

Mientras tanto, la reunión de este martes servirá no solo para intentar ordenar la estrategia frente a la oposición, sino también para medir el nivel de respaldo interno que conserva Adorni y el grado de influencia que el karinismo está dispuesto a ejercer dentro de la estructura política del Gobierno.

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La disputa permanece lejos de una resolución definitiva. Por el contrario, la creciente intervención de los dirigentes más cercanos a Karina Milei en los asuntos del Senado refleja una puja de poder que ya dejó de ser silenciosa y que amenaza con seguir generando tensiones dentro de La Libertad Avanza.