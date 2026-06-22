El presidente Javier Milei compartirá esta semana una actividad con Adrián Ravier, quien fue designado recientemente como vocero presidencial. El encuentro tendrá lugar durante un evento organizado por la Fundación Faro, el centro de estudios vinculado al espacio libertario.

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La actividad representará una de las primeras apariciones públicas de Ravier luego de su nombramiento y se desarrollará en medio del proceso de transición con el área de comunicación que hasta ahora tenía como principal referente a Manuel Adorni.

El evento contará además con la presencia del economista estadounidense David Friedman, hijo del reconocido referente liberal Milton Friedman, y es considerado por los organizadores como una de las reuniones más importantes del año para el ámbito académico y político cercano al oficialismo.

Ravier se desempeñaba como director académico de la Fundación Faro y es una figura conocida dentro del pensamiento liberal argentino. Su incorporación a la estructura del Gobierno forma parte de una nueva etapa en la estrategia comunicacional de la administración nacional.

La actividad también tendrá un fuerte contenido político, ya que permitirá mostrar por primera vez al nuevo vocero junto al Presidente en un contexto en el que el oficialismo busca consolidar su mensaje y fortalecer su presencia pública.

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Tras este compromiso, Milei tiene previsto continuar con su agenda internacional, que incluye una nueva gira por el exterior con actividades programadas en España y Estados Unidos.

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