Este martes desde las 14 la cámara de diputados se sesionará para definir si avanza con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una serie de iniciativas presentadas por bloques de la oposición.

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La convocatoria incluye el tratamiento de seis proyectos de resolución que solicitan la presencia del funcionario para brindar explicaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas al uso de bienes del Estado, fondos públicos y su situación patrimonial.

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Según los proyectos incorporados al temario, Adorni deberá responder consultas relacionadas con una investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La causa es tramitada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Tres de las iniciativas también contemplan la posibilidad de impulsar una moción de censura, mecanismo que podría derivar en un pedido para que el jefe de Gabinete deje su cargo.

La sesión fue convocada por la Cámara baja y será clave para determinar si la oposición reúne los consensos necesarios para avanzar con la citación formal del funcionario.

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Fuente: NA

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