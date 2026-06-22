A una semana del trágico accidente de helicópteros en Río de Janeiro, fueron repatriados los restos del youtuber argentino Gaspi y del director de cine Lucas Vignale, dos de las víctimas fatales del hecho que conmocionó al ambiente artístico y digital.

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Según se informó, los cuerpos fueron trasladados a sus países de origen, mientras que el cantante Oliver Tree también fue repatriado a Estados Unidos, donde sus familiares confirmaron el inicio del proceso de despedida y homenaje.

El accidente ocurrió en el marco de una estadía en Brasil de las víctimas, quienes habían viajado a Río de Janeiro con la intención de continuar luego hacia el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos.

En el caso de Oliver Tree, su familia utilizó las redes sociales para confirmar el regreso del cuerpo a California y destacar el legado artístico del músico, además de anunciar la creación de una fundación en su memoria.

En paralelo, en Argentina se realizaron homenajes espontáneos en el Obelisco en memoria de Gaspi, donde miles de seguidores se reunieron para despedir al creador de contenido, que se había convertido en una figura popular en redes sociales por sus videos grabados en el centro porteño.

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Su madre, presente en el homenaje, expresó palabras de profundo dolor y reflexión sobre la pérdida, destacando el camino de vida de su hijo y el acompañamiento recibido por parte de sus seguidores.

El hecho continúa generando conmoción tanto en el ambiente artístico como en las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de despedida y reconocimiento.

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