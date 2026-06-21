Las ventas por el Día del Padre volvieron a mostrar números en rojo durante 2026 y acumularon su cuarto año consecutivo de retroceso, según un informe del CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa). A pesar de las promociones especiales, descuentos y facilidades de pago impulsadas por bancos y comercios, el nivel de consumo se mantuvo por debajo de las expectativas del sector.

Ads

El relevamiento realizado entre pequeños y medianos comercios reflejó una caída 0,3% interanual en las ventas medidas en términos reales, confirmando que el contexto económico continúa condicionando las decisiones de compra de los consumidores.

Desde el sector comercial señalaron que gran parte de las operaciones se concentraron en los días previos a la celebración, una conducta que se repite desde hace varios años. Además, destacaron que muchos compradores optaron por regalos de menor valor o aprovecharon ofertas puntuales para ajustar sus gastos.

Entre los rubros más elegidos se ubicaron la indumentaria, perfumería, librerías, vinos y artículos electrónicos. Sin embargo, el desempeño general resultó insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo que afecta al consumo familiar.

Los comerciantes remarcaron que las promociones incluyeron rebajas directas, financiación en cuotas sin interés y reintegros mediante billeteras virtuales y tarjetas bancarias. Aun así, estas herramientas no lograron generar un repunte significativo de la demanda.

Ads

El informe también reflejó que muchos consumidores priorizaron el cuidado de sus ingresos y redujeron el presupuesto destinado a regalos, en un escenario marcado por la cautela a la hora de realizar gastos no esenciales.

Con este resultado, el Día del Padre volvió a dejar un balance negativo para el comercio minorista, consolidando una tendencia descendente que ya se extiende por cuatro años consecutivos y que continúa siendo motivo de preocupación para el sector.

Puede interesarte

Ads