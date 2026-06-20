El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, en una jornada atravesada por gestos políticos dentro del oficialismo y la conmemoración histórica.

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Durante la previa de la ceremonia, el mandatario mantuvo saludos y encuentros con integrantes del gabinete nacional, autoridades provinciales y dirigentes políticos, entre ellos la presidente del bloque oficialista en Diputados Patricia Bullrich y el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, mientras que no hubo contacto con la vicepresidente Victoria Villarruel, en un nuevo gesto de distancia dentro de la cúpula del Gobierno.

En ese contexto, Milei también exhibió respaldo político al jefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio de versiones e internas dentro del oficialismo y cuestionamientos que atraviesan la gestión.

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Durante su discurso, el Presidente centró su exposición en la figura de Manuel Belgrano, a quien definió como el “primer intelectual liberal económico argentino” y destacó como promotor de la libertad política y económica, la propiedad privada y el mérito.

Milei realizó un repaso histórico sobre la creación de la bandera en 1812 en Rosario y sostuvo que el proceso independentista estuvo marcado por la ruptura con el orden colonial, reivindicando la expansión del símbolo patrio como parte de la consolidación de la independencia.

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En el tramo final, el mandatario reforzó su interpretación del pensamiento de Belgrano como antecedente del liberalismo económico en el Río de la Plata y lo describió como una figura que combinó acción militar con producción intelectual, cerrando con una defensa de los valores de libertad, trabajo y producción.

Con información de Infobae

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