El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó hoy la detección de 23 casos de triquinosis en la provincia, en el marco de tres brotes diferenciados, con presencia de contagios en la ciudad de Córdoba y en la localidad de Malvinas Argentinas.

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Del total, 12 casos se registraron en la ciudad de Córdoba, nueve de ellos vinculados al consumo de carne de jabalí, mientras que otros tres corresponden a un mismo grupo familiar cuya fuente de contagio aún se encuentra bajo investigación.

El segundo brote reúne 11 contagios en Malvinas Argentinas, donde los afectados presentan vínculos familiares y de amistad, y habrían consumido alimentos adquiridos en otra provincia y en la misma localidad, según el informe oficial.

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Los pacientes fueron derivados a hospitales públicos y privados, donde permanecen bajo seguimiento médico y evolucionan de manera favorable. Entre los afectados se encuentran cuatro menores de 15 años.

Las investigaciones están a cargo del Departamento de Zoonosis, personal del SENASA, la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria y áreas municipales de salud y bromatología.

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La triquinosis es una enfermedad parasitaria transmitida por la ingesta de carne cruda o mal cocida contaminada con el parásito Trichinella spiralis, cuyos síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, inflamación de párpados, diarrea y vómitos.

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Las autoridades sanitarias recomendaron evitar el consumo de carnes sin inspección previa y advirtieron sobre los riesgos de ingerir productos cárnicos en puestos no habilitados.

Con información de Noticias Argentinas

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