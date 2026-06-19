Alerta en Córdoba: confirmaron 23 casos de triquinosis vinculados al consumo de jabalí
El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó los casos, con brotes en Córdoba capital y Malvinas Argentinas.
El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó los casos, con brotes en Córdoba capital y Malvinas Argentinas.
Utilizar doble barbijo es más efectivo para prevenir el contagio según investigaciones recientes.
La prevención es fundamental para cuidarnos entre todos.
Los pacientes en diálisis presentan mayor riesgo de contagio según la Sociedad Argentina de Nefrología.
El primer mandatario lo informó a través de sus redes sociales, al terminar el día de su cumpleaños. Presenta un cuadro de fiebre, con 37.3 grados, y leve dolor de cabeza. La reunión con Rodríguez Larreta se hará por zoom o telefónicamente.
Si bien no protege contra el coronavirus contribuye a una mayor inmunidad.
La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA es su sigla en inglés) y el Departamento Norteamericano de Agricultura (USDA) aseguraron que el contagio se produce a través de las personas.
Hasta el momento existen cuatro técnicas que ayudan a combatir la pandemia.
Ambas cuestiones fueron las razones que encontró como respuesta el jefe de infectología de la Clínica 25 de Mayo, Gonzalo Corral, tras el aumento de casos de COVID en Mar del Plata.
El número uno del tenis mundial arrojó resultado positivo al test de coronavirus al que fue sometido en Belgrado, luego de haber participado de la exhibición denominada "Adria Tour", informó hoy la prensa balcánica.
Ocurrió en la cárcel del Condado de Los Ángeles. En el video se puede ver que los internos bebieron de la misma botella de agua caliente y olieron la mascarilla facial de uno de ellos.
Información actualizada sobre la enfermedad de la que todos hablan.