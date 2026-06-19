Cómo transita las primeras horas de contagio el presidente Alberto Fernández

El primer mandatario lo informó a través de sus redes sociales, al terminar el día de su cumpleaños. Presenta un cuadro de fiebre, con 37.3 grados, y leve dolor de cabeza. La reunión con Rodríguez Larreta se hará por zoom o telefónicamente.