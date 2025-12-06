Más de 100 personas contrajeron norovirus a bordo del crucero internacional AIDAdiva, en el inicio de un viaje de 133 días que concluirá en marzo de 2026. El brote se confirmó el 30 de noviembre, luego de que la embarcación realizara escalas en Estados Unidos.

Ads

Según medios internacionales, 95 pasajeros y seis tripulantes comenzaron a presentar síntomas como vómitos y diarrea en medio del océano. La nave había zarpado de Hamburgo el 10 de noviembre, con paradas en Boston, Nueva York, Miami y Charleston, antes de que se detectaran los primeros casos.

El AIDAdiva transporta 2007 pasajeros y 640 tripulantes. Tras el brote, los afectados fueron aislados según los protocolos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que indicaron que los enfermos representan menos del 6% del total a bordo.

Ads

Puede interesarte

Desde el organismo señalaron que se consultó al Programa de Sanidad de Buques (VSP) para aplicar procedimientos de limpieza y desinfección, y se reforzaron las medidas de prevención y notificación de nuevos casos.

El crucero continúa su recorrido hacia Centroamérica y Europa. La primera etapa del viaje finalizará el 16 de diciembre, aunque el itinerario completo incluye escalas en Inglaterra, México, Japón, Sudáfrica y otros destinos.

Ads

El caso se suma a otros brotes recientes de norovirus registrados en cruceros internacionales. Las autoridades sanitarias monitorean la evolución del cuadro y el cumplimiento de los protocolos a bordo.

Fuente: con información de TN