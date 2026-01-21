Con los casos de gripe H3N2 siendo noticia y el recuerdo de lo que ocurrió con el Covid 19, que comenzaba a ser noticia por esta época con los primeros brotes en Europa, el médico infectólogo Andrés Gallardo sostuvo que lo primordial es “informar sin alarmar” y garantizó que “esta cepa no es más grave, es más contagiosa”. Ante esta situación, que comienza a generar ciertas dudas en la población, remarcó que la clave “es la prevención adecuada y la consulta médica oportuna en quienes están más expuestos”.

“La gripe circula todo el año en todo el mundo. Lo que sucede es que la mayor diseminación ocurre en otoño e invierno, cuando la gente está más encerrada y hay mayor riesgo de contagio. Por eso las epidemias suelen darse entre mayo y agosto. Sin embargo, el virus nunca deja de circular, y por eso ahora también aparecen casos. Generalmente la puerta de entrada son los viajes desde países donde es invierno. Personas que viajan desde Europa o Estados Unidos pueden traer el virus y generar casos aislados que luego aparecen distribuidos en el país, según la circulación internacional”, comentó el especialista en diálogo con El Marplatense en Verano, por Radio Mitre MDP.

Gallardo es director médico de la Clínica San Lucas, docente universitario de la cátedra de Microbiología y Parasitología en la carrera de Medicina, además de infectólogo de varias instituciones privadas de Neuquén y miembro de Sociedad Argentina de Pediatría. En cuanto a lo que sucede con este nuevo brote de gripe, señaló que si bien hay similitudes en la forma de ingreso con el COVID, “hay una diferencia” que es que “nadie tenía experiencia previa: ningún ser humano había estado en contacto con ese virus antes de 2019”.

En ese sentido, señaló que “todos tenemos alguna experiencia previa con la gripe, ya sea por haberla tenido o por habernos vacunado” y precisamente por haber recibido las vacunas, “esos anticuerpos, aunque no eviten el contagio, suelen disminuir la gravedad del cuadro. Eso no pasaba con el COVID, que era un virus completamente nuevo”.

Por lo tanto, Gallardo sostuvo la importancia de la vacunación. “Aunque la vacuna no sea específica para esta cepa, los anticuerpos previos pueden mitigar la enfermedad. Las personas que siguen el calendario de vacunación tienen defensas que reducen las complicaciones. No necesariamente es más grave, pero sí es más contagiosa. Una persona con gripe suele contagiar entre 8 y 10 personas”, explicó.

Sobre esta variante, dijo que “necesita menos cantidad de virus para producir la enfermedad” y que “por eso se transmite con mayor facilidad”. Ante esto, consideró que las personas de riesgo, mayores de 60 años o con enfermedades de base como diabetes, problemas cardíacos, tratamientos oncológicos o inmunocompromiso “deberían vacunarse si no lo hicieron el año pasado, aun con la vacuna 2025”.

El infectólogo reafirmó que no importa si no llegó todavía la vacuna nueva. “Mi recomendación es que quienes estén en riesgo y no se vacunaron lo hagan ahora. Luego, cuando llegue la vacuna 2026, deberían volver a vacunarse para estar protegidos en el pico epidémico”, expresó.

Según la consideración del infectólogo, esta enfermedad se manifiesta dependiendo de la edad y de las personas. Por ejemplo, en niños menores de 2 años puede provocar bronquiolitis o bronquitis con dificultad respiratoria, mientras que en personas entre los 2 y los 60 años puede ir desde un catarro común hasta una gripe completa, con fiebre alta, dolor corporal intenso y compromiso general.

El especialista insistió por eso en que “toda persona con factores de riesgo y síntomas, aunque sean leves, debería consultar con un médico”. No obstante, pidió que no se vaya a la guardia, “salvo que falte el aire o haya dolor al respirar”.

“Ir a la guardia con un cuadro leve aumenta el riesgo de contagiarse algo más grave y además sobrecarga el sistema. Lo mejor es consultar con el médico de cabecera o en un consultorio. Porque las guardias están pensadas para urgencias reales. Los cuadros comunes no reciben allí la atención adecuada, no por falta de voluntad, sino por falta de tiempo. Eso genera mala atención y perjudica a quienes realmente necesitan una urgencia”, manifestó.