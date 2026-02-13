El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica tras la confirmación de un nuevo caso importado de sarampión en el país. Se trata de un hombre argentino de 29 años, residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con antecedente de viaje reciente a Filipinas.

Ads

Según informó el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), el caso fue confirmado este miércoles por la ANLIS Malbrán. El inicio de los síntomas se produjo el lunes 9 y la primera consulta médica tuvo lugar el martes 10.

Durante el período de transmisibilidad y antes de presentar síntomas compatibles con la enfermedad, el paciente participó de un evento en la localidad bonaerense de Azul y visitó General Pacheco, donde mantuvo contacto con familiares y amigos. Actualmente permanece en aislamiento domiciliario junto a su grupo conviviente.

Ads

En cuanto al origen del contagio, se constató que el joven estuvo en contacto con un caso confirmado de sarampión durante un vuelo entre Manila (Filipinas) y Sídney (Australia) el pasado 27 de enero. Esta información había sido comunicada previamente por el Centro Nacional de Enlace para Argentina (CNE), por lo que el paciente ya se encontraba bajo seguimiento epidemiológico por parte del Ministerio de Salud porteño.

Puede interesarte

Desde la detección del caso, equipos nacionales y jurisdiccionales trabajan en la investigación epidemiológica, la identificación de contactos estrechos y la implementación de acciones de bloqueo para evitar la propagación del virus.

Ads

A nivel global, durante el último año se notificaron 247.623 casos confirmados de sarampión. En la Región de las Américas se registraron 14.891 casos en 13 países, lo que representa un aumento de 32 veces respecto de 2024 y el mayor número desde 2019. En lo que va de 2026 ya se confirmaron 1031 casos, principalmente en México, Estados Unidos y Canadá, además de Bolivia, Guatemala, Chile y Uruguay.

Si bien Argentina mantiene el estatus de país libre de sarampión, el contexto regional e internacional configura un escenario de alto riesgo de reintroducción de la enfermedad.

En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se reforzaron las estrategias de vigilancia epidemiológica y vacunación. Desde este año, la segunda dosis de la vacuna se adelantó a los 18 meses para asegurar una protección más temprana. Además, se enviaron dosis de refuerzo a provincias del norte argentino y se implementaron nuevos sistemas de monitoreo de coberturas.

Ads

Puede interesarte

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de todas las edades. Se transmite por gotas expulsadas al hablar, toser o estornudar, y los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, erupción cutánea, secreción nasal, conjuntivitis y tos.

Ante la presencia de síntomas compatibles, las autoridades sanitarias recomiendan realizar una consulta médica inmediata, mantener el aislamiento y extremar las medidas de prevención. Asimismo, instan a la población a verificar y completar los esquemas de vacunación para garantizar una mayor inmunidad colectiva.