El acto por el Día de la Bandera se realizará este sábado a las 10:00 en Rosario y tendrá como principal escenario político la presencia del presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, en una imagen que el Gobierno busca consolidar como señal de respaldo interno en medio de tensiones dentro de la administración nacional.

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En paralelo, la vicepresidente Victoria Villarruel confirmó su participación en el Monumento a la Bandera, aunque no fue invitada por la Casa Rosada, lo que volverá a exponer la fractura política entre ambos sectores de la conducción del Poder Ejecutivo.

La actividad en Rosario contará con un fuerte operativo de seguridad, con alrededor de 350 efectivos distribuidos en tres anillos de control, ante las protestas anunciadas por organizaciones sindicales como la CGT Rosario y ATE, que prevén manifestarse contra la presencia del Presidente.

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Desde el entorno oficial se destacó la asistencia de Adorni al acto como un gesto de respaldo político por parte de Milei, en un contexto en el que sectores aliados presionan por cambios en el gabinete debido a cuestionamientos internos y judiciales vinculados a su patrimonio.

En contraste, la presencia de Villarruel se da en un plano institucional separado, confirmada a través de sus redes sociales, donde afirmó que Rosario es su “segunda casa” y recordó el valor histórico de la ciudad en relación con la creación de la Bandera.

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El gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, indicó que no cursó invitaciones formales, aunque aclaró que la participación de autoridades nacionales es posible por cuestiones protocolares.

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El operativo de seguridad se organiza en coordinación entre Nación y Provincia para garantizar el desarrollo del acto oficial sin incidentes, en un contexto de alta tensión política y sindical.

Con información de Noticias Argentinas

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