Javier Milei mantuvo este viernes un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos, donde ambos compartieron un desayuno de trabajo centrado en la marcha de la gestión y en la estrategia política del oficialismo.

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La reunión fue interpretada en el entorno gubernamental como una nueva muestra de confianza del Presidente hacia uno de sus funcionarios más cercanos. El encuentro se produjo además luego de que Milei saliera públicamente a respaldar a Adorni frente a cuestionamientos provenientes de distintos sectores de la oposición.

Según trascendió, el jefe de Gabinete analiza convocar durante la próxima semana a la mesa política de La Libertad Avanza, un ámbito que reúne a dirigentes y referentes clave del espacio con el objetivo de coordinar acciones partidarias y definir la estrategia electoral de cara a los próximos desafíos legislativos.

La posible reactivación de ese espacio busca fortalecer la organización interna del oficialismo en un contexto de crecimiento territorial y de negociaciones con sectores aliados en distintos distritos del país.

El encuentro en Olivos también se desarrolló en la previa de la actividad que Milei y Adorni compartirán este sábado en Rosario, donde participarán de los actos oficiales por el Día de la Bandera.

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Dentro del Gobierno destacan que Adorni ha ganado protagonismo en los últimos meses y se consolidó como una de las figuras de mayor confianza del Presidente, tanto en la comunicación como en la articulación política de la administración nacional.

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