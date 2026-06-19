César Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, debió ser trasladado desde el Complejo Penitenciario de Chaco al Hospital Perrando de Resistencia, donde quedó internado en el sector de salud mental para recibir atención especializada. La derivación se produjo luego de que atravesara una crisis que requirió asistencia médica y seguimiento profesional.

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La información fue confirmada por su abogado defensor, Ricardo Osuna, quien señaló que Sena ya realizaba un tratamiento vinculado a su salud mental antes de quedar detenido, aunque ese abordaje se habría interrumpido tras su ingreso al sistema penitenciario. Según trascendió, permanece bajo observación médica mientras se evalúa su evolución.

La internación ocurre pocos meses después de que la Justicia chaqueña lo condenara a prisión perpetua por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en la ciudad de Resistencia. En la misma causa también recibieron la máxima pena sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, considerados partícipes del crimen.

El caso se convirtió en uno de los hechos policiales más resonantes de los últimos años en Argentina. La investigación determinó que Cecilia fue vista por última vez ingresando a la vivienda de la familia Sena y nunca volvió a ser vista con vida. Tras un extenso proceso judicial, un jurado popular declaró culpables a César Sena y a sus padres, y posteriormente la jueza Dolly Fernández confirmó las condenas a prisión perpetua.

Además, la defensa informó que Emerenciano Sena y Marcela Acuña solicitaron mantener una reunión con la jueza Fernández, aunque hasta el momento no se dieron a conocer los motivos del pedido ni si la audiencia fue autorizada.

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