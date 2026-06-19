El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La medida establece un incremento del 2,10% sobre los valores vigentes y alcanza a todas las prestaciones incluidas en el nomenclador oficial que utilizan prestadores, instituciones y profesionales que brindan atención a personas con discapacidad.

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La decisión fue formalizada a través de la Resolución 1297/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, encabezada por Alejandro Alberto Vilches. El porcentaje surge de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, difundido por el INDEC, en el marco del esquema de actualizaciones periódicas implementado por el Gobierno para este sector.

La actualización comprende las prestaciones contempladas por la Ley 24.901, que regula el sistema de atención integral para personas con discapacidad. De esta manera, los nuevos valores alcanzan a centros de día, hogares, transportistas, servicios educativos, rehabilitación, apoyo terapéutico y otras prestaciones incluidas dentro de la cobertura prevista por la normativa.

Desde el Ejecutivo señalaron que el mecanismo busca mantener actualizados los aranceles de referencia de acuerdo con la evolución de los precios de la economía, otorgando previsibilidad tanto a los prestadores como a los beneficiarios del sistema.

La medida se suma a las actualizaciones aplicadas durante los meses anteriores, que también estuvieron vinculadas a la inflación mensual. Con esta nueva suba, el Gobierno continúa con el esquema de adecuación de valores para uno de los sectores que presta servicios esenciales a miles de personas con discapacidad en todo el país.

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