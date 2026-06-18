El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la citación a indagatoria del diputado bonaerense Francisco Adorni en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales.

Ads

Puede interesarte

La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N° 6, actualmente a cargo del juez subrogante Daniel Rafecas, y apunta a determinar si el legislador incurrió en omisiones deliberadas al momento de informar su patrimonio mientras ocupaba distintos cargos en la administración pública nacional.

Según la investigación, el expediente se centra principalmente en el presunto delito de omisión maliciosa en declaraciones juradas, aunque también se analizan posibles inconsistencias patrimoniales surgidas durante el período comprendido entre 2023 y 2026.

Uno de los aspectos que la fiscalía considera relevante es que Adorni se desempeñó anteriormente en áreas vinculadas al control y seguimiento de declaraciones juradas dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense. Por ese motivo, los investigadores sostienen que conocía los requisitos y alcances de las presentaciones patrimoniales obligatorias.

Ads

La causa tomó mayor impulso luego de que el propio legislador presentara rectificaciones a sus declaraciones juradas. Entre las modificaciones incorporadas figura la inclusión de aproximadamente 21 millones de pesos provenientes de una herencia que inicialmente no había sido informada ante los organismos de control correspondientes.

De acuerdo con la fiscalía, las declaraciones presentadas entre 2024 y 2026 registraron sucesivas correcciones que incorporaron bienes, cuentas bancarias, tarjetas de crédito y modificaciones en los valores declarados originalmente. Para los investigadores, la cantidad y el contenido de esas rectificaciones constituyen elementos que justifican profundizar la pesquisa.

En el dictamen, Marijuan sostiene que existen indicios de que fueron omitidos datos patrimoniales relevantes, entre ellos dinero en efectivo, cuentas bancarias y otros activos que debían ser informados de manera completa y veraz.

Ads

Ahora será la Justicia la que deberá resolver si hace lugar al pedido fiscal y convoca a Francisco Adorni a prestar declaración indagatoria. Mientras tanto, la investigación continúa en etapa de instrucción y no existen definiciones judiciales sobre su eventual responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

