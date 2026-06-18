Los inversores esperan con expectativa la publicación del Informe Global de Accesibilidad de los Mercados de MSCI, una evaluación que podría marcar el inicio del proceso para que Argentina mejore su clasificación dentro de los mercados internacionales.

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Actualmente, el país integra la categoría standalone o mercado aislado. Sin embargo, una eventual reclasificación permitiría que Argentina vuelva a ser considerada primero como mercado fronterizo y, más adelante, como mercado emergente, lo que implicaría una mayor llegada de capitales extranjeros.

Según un informe de Morgan Stanley, una mejora hasta la categoría de mercado emergente podría generar ingresos por unos USD 4.500 millones destinados a acciones argentinas, ya que numerosos fondos internacionales deberían incorporar activos locales a sus carteras.

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No obstante, la entidad advirtió que el proceso demandará tiempo. Aunque reconoció los avances en materia de liberalización cambiaria y acceso al mercado, estimó que una reclasificación efectiva como mercado emergente recién podría concretarse hacia fines de 2027 o durante 2028.

Mientras tanto, las acciones argentinas mantienen un desempeño positivo y los analistas destacan especialmente el potencial del sector energético, con empresas como YPF, Vista, Pampa Energía y TGS entre las más favorecidas ante un eventual cambio de estatus.

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Fuente: Infobae

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