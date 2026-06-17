El presidente Javier Milei recibirá hoy a las 17:00 en la Quinta de Olivos a autoridades del Banco Mundial, tras la reciente aprobación de un paquete de financiamiento por US$ 2.000 millones para la Argentina.

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Durante el encuentro, se analizarán los alcances del respaldo otorgado por el organismo internacional, orientado a promover la creación de empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica.

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La reunión se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional para consolidar el acceso a financiamiento externo y avanzar en medidas que favorezcan la recuperación económica y la inserción en los mercados internacionales de crédito.

Con información de Noticias Argentinas

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