Milei recibe al Banco Mundial tras la aprobación de financiamiento por US$ 2000 millones
El encuentro se realizará esta tarde y abordará el respaldo del organismo internacional destinado a impulsar inversión, empleo y estabilidad económica en el país.
El presidente Javier Milei recibirá hoy a las 17:00 en la Quinta de Olivos a autoridades del Banco Mundial, tras la reciente aprobación de un paquete de financiamiento por US$ 2.000 millones para la Argentina.
Durante el encuentro, se analizarán los alcances del respaldo otorgado por el organismo internacional, orientado a promover la creación de empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica.
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La reunión se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional para consolidar el acceso a financiamiento externo y avanzar en medidas que favorezcan la recuperación económica y la inserción en los mercados internacionales de crédito.
Con información de Noticias Argentinas