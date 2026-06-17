La Casa Rosada convocó al gabinete ampliado y a referentes del oficialismo con el objetivo de exhibir una imagen de respaldo al Gobierno pese a las diferencias entre distintos sectores libertarios. En ese marco, el Ejecutivo apuesta a mostrar alineamiento detrás de la figura presidencial.

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Aunque en Balcarce 50 descartan por el momento una salida de Adorni, reconocen que la crisis impactó en el Gobierno y que ya circulan nombres de posibles reemplazantes si su situación política se complica. Entre ellos aparecen Sandra Pettovello y Pablo Quirno.

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El jefe de Gabinete quedó bajo presión tras las explicaciones sobre su patrimonio, la rectificación de declaraciones juradas y el avance de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, Milei mantiene su respaldo y busca que continúe al frente de la Jefatura de Gabinete.

El acto en Rosario también servirá para medir el estado de las relaciones internas dentro de La Libertad Avanza, con la presencia de figuras como Patricia Bullrich, Martín Menem y Santiago Caputo, en un contexto en el que el oficialismo intenta dejar atrás las disputas y volver a enfocarse en la gestión y la agenda económica.

Fuente:TN

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