La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó el 59,9% en abril, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, lo que representa una suba respecto del mismo mes de 2025, cuando el nivel había sido de 58,6%.

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El indicador evidenció además una evolución sostenida en la serie mensual, con un crecimiento desde el 53,6% registrado en enero hasta el nivel actual, con la siguiente secuencia: 53,6%, 54,6%, 59,8% y 59,9%.

De acuerdo con el informe oficial, los sectores que operaron por encima del promedio general fueron refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (73,4%), sustancias y productos químicos (69,9%), papel y cartón (67,3%) y alimentos y bebidas (60,4%), mientras que por debajo se ubicaron edición e impresión (58,5%), productos minerales no metálicos (54,8%), productos del tabaco (49,2%), industria automotriz (46,5%), metalmecánica excepto automotores (42,7%), productos de caucho y plástico (42,4%) y productos textiles (42,4%).

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Entre los rubros con mayor incidencia positiva en la comparación interanual se destacó el de sustancias y productos químicos, que alcanzó el 69,9%, por encima del 59% de abril del año pasado, impulsado por la normalización de la actividad petroquímica tras los inconvenientes en el suministro de gas registrados en Bahía Blanca.

También sobresalieron las industrias metálicas básicas, con un nivel de utilización de 73,4% frente al 63,9% de un año antes, en un contexto de aumento en la producción de acero crudo, y la refinación del petróleo, que registró un 86,8% gracias a un mayor procesamiento de crudo.

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En contraposición, la principal incidencia negativa se observó en la metalmecánica excluida la industria automotriz, que presentó un nivel de 42,7%, por debajo del 49,3% de abril de 2025. Según el organismo, esta caída se vinculó con menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico, con descensos interanuales de 29,7% y 26,9%, respectivamente.

Con información de DIB

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