El Gobierno nacional dispuso la creación de un suplemento salarial para integrantes de las Fuerzas Armadas que acrediten estudios superiores, una medida que comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio y que beneficiará tanto al personal en actividad como a retirados y pensionados.

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La decisión fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026 y apunta a reconocer la formación académica y la capacitación profesional del personal militar mediante un adicional incorporado al haber mensual bruto.

Según informó el Ministerio de Defensa, el nuevo esquema contempla un suplemento del 10% para quienes posean tecnicaturas o títulos terciarios, del 15% para quienes acrediten títulos universitarios de grado y del 25% para quienes cuenten con especializaciones, maestrías o doctorados.

El beneficio alcanzará por igual a integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, sin distinción entre oficiales y suboficiales. El criterio para acceder al adicional será exclusivamente la formación académica acreditada.

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Desde la cartera que conduce el teniente general Carlos Presti señalaron que la iniciativa busca reconocer el valor estratégico de la capacitación permanente y promover la profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Además, destacaron que se trata de un reclamo histórico del sector, planteado desde hace más de una década, con el objetivo de equiparar la situación del personal militar con la de otros organismos de la administración pública y fuerzas federales de seguridad que ya cuentan con mecanismos similares de reconocimiento académico.

El suplemento se calculará sobre el haber mensual bruto correspondiente al grado de cada militar y, al incorporarse a la estructura salarial, también tendrá impacto en los haberes de retiro y las pensiones. Asimismo, acompañará las futuras actualizaciones salariales que se dispongan para el sector.

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De acuerdo con estimaciones oficiales, dependiendo del grado y del nivel de estudios alcanzado, el beneficio podría representar incrementos de entre 300.000 y 400.000 pesos mensuales en algunos casos.

"Reconocer la formación académica del personal militar es fortalecer a toda la Fuerza", señalaron desde el Ministerio de Defensa al presentar la medida.