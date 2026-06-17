El consumo de los hogares argentinos volvió a mostrar señales de debilidad durante mayo y profundizó una tendencia que ya lleva medio año. Según el último Índice de Consumo Privado elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, el indicador registró una caída del 2,2% interanual y acumuló seis meses consecutivos de retrocesos frente a igual período del año anterior.

Ads

Además, en comparación con abril, el consumo descendió 0,3%, mientras que en los primeros cinco meses de 2026 acumula una contracción de 1,8%.

El informe advierte que, pese a algunas mejoras puntuales en determinados sectores, el panorama general continúa marcado por el estancamiento y la falta de una recuperación sostenida del gasto de los hogares.

"El consumo dejó de mostrar una tendencia de recuperación y pasó a una fase de estancamiento", señaló Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo. Según explicó, la mayoría de los indicadores relevados se mantiene por debajo de los niveles registrados durante 2025.

Menos compras y menor uso del crédito

Ads

Uno de los datos destacados del relevamiento es la pérdida de impulso del financiamiento como herramienta para sostener el consumo. Las compras realizadas con tarjeta de crédito registraron una caída real del 3,5% interanual durante mayo, mientras que los préstamos personales también evidenciaron una desaceleración respecto de meses anteriores.

A su vez, la recaudación del IVA, considerada un termómetro de la actividad económica y del consumo, cayó un 3% en términos reales frente a mayo de 2025 y acumula una baja del 2,3% en lo que va del año.

Carne, ropa y entretenimiento entre los sectores más golpeados

Ads

La baja del consumo se reflejó en distintos rubros de la economía. La carne vacuna registró una caída interanual del 13% y completó diez meses consecutivos de retroceso, mientras que el consumo de carne aviar disminuyó 2,5%.

También se observaron caídas en actividades vinculadas al ocio. Los restaurantes tradicionales registraron una baja del 2,9%, mientras que la asistencia a salas de cine y el consumo en patios de comidas de centros comerciales mostraron desplomes cercanos al 20%.

La indumentaria continúa entre los sectores más afectados. Las ventas de ropa y calzado en centros comerciales descendieron 16,3% interanual, mientras que en supermercados retrocedieron 14,5%. Las jugueterías también registraron una caída significativa, del 16,6%.

Pocos sectores muestran crecimiento

Entre las excepciones aparece el segmento de ropa y accesorios deportivos, que registró un crecimiento del 4%, impulsado en parte por el clima previo al Mundial de fútbol.

En cuanto a los bienes durables, el patentamiento de motocicletas creció 26% interanual y se consolidó como uno de los sectores más dinámicos. En contraste, las ventas de automóviles cayeron 26,2% y acumulan cuatro meses consecutivos de retroceso.

Por su parte, la construcción de pequeña escala tampoco logró revertir la tendencia negativa. El consumo de cemento en bolsa, habitualmente utilizado en refacciones y mejoras de viviendas, cayó 8,3% durante mayo y acumula una contracción cercana al 9% en lo que va de 2026.

Los datos reflejan que, pese a la desaceleración de la inflación y algunos indicadores positivos en sectores puntuales, el consumo cotidiano de los hogares continúa mostrando señales de fragilidad y todavía no encuentra una recuperación generalizada.

