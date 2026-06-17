Una polémica se generó hoy en la Casa Rosada luego de que circulara un video en el que se observa a empleados desmantelando una biblioteca ubicada en la planta baja del edificio, con material perteneciente a la Secretaría Legal y Técnica.

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Según se pudo ver en las imágenes difundidas, trabajadores comenzaron a retirar libros que, en algunos casos, quedaron apilados en el piso. Testigos señalaron que algunos empleados se mostraron “desconsolados” ante la situación.

De acuerdo a lo informado desde la administración de Javier Milei, la intención es trasladar la bibliografía al sector donde funciona el Boletín Oficial. En ese marco, indicaron que el material no será descartado, sino digitalizado y resguardado por el personal de esa área.

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Por el momento, no hubo una comunicación oficial que detalle el destino definitivo del espacio donde funcionaba la biblioteca. Sin embargo, trascendió que podría ser destinado a tareas vinculadas con la seguridad del edificio a partir de la próxima semana.

Con información de Noticias Argentinas

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