Una mujer de 47 años murió este jueves en Córdoba como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió luego de que explotara un celular que estaba cargando mientras viajaba en automóvil.

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La víctima, identificada como Lucila Pagani, había resultado herida el domingo por la noche cuando el teléfono detonó dentro del habitáculo de un Renault Sandero que circulaba por la ruta E-53. A raíz de la explosión, el conductor perdió el control del vehículo y terminó chocando contra una alcantarilla al costado del camino.

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Pagani sufrió quemaduras de consideración y múltiples traumatismos, por lo que fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado, donde permaneció internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Según informaron medios locales, la mujer falleció debido a una grave afección en las vías aéreas derivada de las lesiones sufridas durante el incidente.

Mientras tanto, el conductor del vehículo se encuentra fuera de peligro y los peritos continúan investigando las causas que provocaron la explosión del dispositivo móvil dentro del automóvil.

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Fuente: TN

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