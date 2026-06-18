La preocupación por la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quedó oficialmente confirmada este jueves a través de un comunicado emitido por la familia del futbolista. El mensaje puso fin a las especulaciones surgidas en los últimos días luego de que trascendieran distintas informaciones sobre el estado de salud del hombre de 68 años.

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En el texto difundido por el entorno familiar se informó que Jorge Messi se encuentra realizando un tratamiento médico y que permanece acompañado por sus seres queridos. Además, remarcaron que la familia decidió mantener en reserva los detalles vinculados a la enfermedad.

“Jorge Messi está actualmente bajo tratamiento médico y evolucionando favorablemente”, señalaron en el comunicado. También expresaron: “Agradecemos profundamente las muestras de cariño, preocupación y respeto que hemos recibido en estos días”.

La familia también pidió cautela frente a la difusión de rumores y versiones no confirmadas sobre el cuadro clínico. “Solicitamos que se respete la privacidad de nuestra familia mientras atravesamos esta situación”, indicaron.

La noticia cobró relevancia durante la participación de Lionel Messi en el Mundial 2026, donde el capitán argentino se mostró visiblemente emocionado tras convertir ante Argelia. Posteriormente reconoció que atravesaba un momento personal complejo, aunque evitó profundizar en los motivos.

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En los últimos días, distintos medios habían informado que Jorge Messi enfrentaba un problema de salud de consideración y que había recibido atención médica especializada tanto en Argentina como en el exterior. Sin embargo, hasta la difusión del comunicado no existía una confirmación oficial por parte de la familia.

Jorge Messi ha sido una figura clave en la carrera de Lionel desde sus inicios, acompañándolo durante su llegada a Barcelona y desempeñándose durante años como uno de los principales responsables de la gestión profesional del astro rosarino. Mientras la Selección Argentina continúa su camino en el Mundial, la atención también permanece puesta en la evolución de la salud del padre del capitán.

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