Luego de horas de preocupación por una falsa información que daba por muerto a Jorge Messi, la familia del capitán de la Selección Argentina salió a aclarar la situación y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. En medio de la polémica, el propio padre del futbolista protagonizó una reacción que llamó la atención por su tono distendido.

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La anécdota fue revelada por el periodista Ángel de Brito durante una emisión de LAM. Según contó, mantenía una conversación por WhatsApp con Celia Cuccittini, quien seguía el programa desde la clínica junto a su esposo. Al conocer la magnitud que había alcanzado la fake news, Jorge Messi comentó entre risas: “Qué quilombo que armé”.

De acuerdo con el relato, la familia atravesó momentos difíciles por la difusión de información errónea sobre su estado de salud. Celia reconoció que la situación fue “horrible”, aunque destacó que Jorge se encuentra estable y acompañado por sus seres queridos durante su recuperación.

En paralelo, la familia Messi difundió un comunicado oficial para desmentir los rumores y confirmar que Jorge permanece bajo seguimiento médico, evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. También pidió responsabilidad y prudencia frente a versiones no verificadas sobre un tema tan delicado como la salud.

El episodio se originó tras declaraciones realizadas en un programa de streaming que replicaron información incorrecta sobre el estado del padre del astro rosarino. La desmentida oficial y el comentario humorístico de Jorge Messi terminaron por llevar calma a una situación que había generado repercusión en Argentina y en distintos medios internacionales.

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