La investigación por el femicidio de Agostina Vega tuvo este jueves un nuevo movimiento judicial con la presentación de Osvaldo Fassetta ante el fiscal Raúl Garzón. El hombre, señalado como presunto encubridor del crimen, rechazó las acusaciones en su contra, pero la fiscalía decidió mantener sin cambios su situación procesal.

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Fassetta es uno de los tres detenidos por el caso y se encuentra acusado de encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género. Durante la audiencia optó por abstenerse de declarar, una decisión que, según su defensa, estuvo vinculada a desacuerdos con la forma en que la fiscalía describió los hechos investigados.

El acusado continuará alojado en el penal de Bouwer, luego de que la Justicia descartara por el momento modificar o agravar la imputación que pesa sobre él.

Uno de los aspectos que mantiene bajo análisis a los investigadores es la relación de Fassetta con la vivienda del barrio Cofico donde, según la hipótesis principal de la causa, fue asesinada Agostina. El hombre residía en una habitación dentro de esa propiedad, circunstancia que llevó a los investigadores a preguntarse qué pudo haber visto o escuchado durante las horas clave del caso.

Además, la fiscalía intenta establecer quién estuvo detrás de una serie de comunicaciones dirigidas a Melisa Heredia, madre de la adolescente, mientras la joven era buscada intensamente. Entre las pruebas incorporadas al expediente figura una llamada en la que una voz masculina buscó tranquilizar a la mujer con una frase que hoy forma parte de la investigación: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita”.

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Tras la audiencia, el abogado Eduardo Medina Allende sostuvo públicamente que su cliente es inocente y adelantó que solicitará una ampliación de indagatoria para que pueda exponer su versión de los hechos. También afirmó que Fassetta atraviesa un momento de fuerte impacto emocional debido a la causa.

La defensa también cuestionó la línea principal de investigación y planteó la posibilidad de otras hipótesis, aunque desde la fiscalía consideran que no existen elementos que permitan apartarse de la teoría que sostiene que Agostina fue víctima de un abuso sexual seguido de femicidio.

Mientras tanto, el expediente continuará con nuevas medidas. Este viernes está prevista la indagatoria de Soledad Andreani, ex pareja de Claudio Barrelier y también imputada por encubrimiento agravado. Los investigadores sospechan que habría aportado el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta el descampado de barrio Ampliación Ferreyra donde finalmente fue encontrado.

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La fiscalía aguarda además una serie de pericias consideradas fundamentales para reconstruir lo ocurrido. Entre ellas figuran estudios psicológicos realizados a Barrelier y el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar información clave sobre los movimientos y contactos mantenidos por los acusados antes y después del crimen.

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