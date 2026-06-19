Tras la alarma generada por el robo de una fuente de calibración con cesio-137 en la ciudad de Rosario, el Sanatorio Americano emitió un comunicado para despejar dudas y aclarar que no tiene relación con el material desaparecido ni desarrolla actividades vinculadas a la medicina nuclear.

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La aclaración surgió luego de que circularan versiones que asociaban al establecimiento con el episodio que activó una alerta nacional de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Desde la institución remarcaron que no manipulan material radiactivo y que no cuentan con servicios que requieran este tipo de sustancias.

El caso se originó a partir de la desaparición de una cápsula de cesio-137 utilizada para calibrar equipos de medicina nuclear. El elemento fue sustraído de un centro médico de Rosario y se encontraba almacenado dentro de un blindaje de plomo. Tras detectarse el faltante, se activó el protocolo de emergencia correspondiente y se emitió una advertencia a nivel nacional.

Las autoridades indicaron que el material robado tenía fines técnicos y era utilizado para la verificación de equipamiento especializado. Aunque la ARN señaló que el riesgo radiológico asociado es bajo, recomendó no tocar ni manipular el objeto en caso de ser encontrado y dar aviso inmediato a los organismos competentes.

Mientras continúa la investigación para determinar qué ocurrió con la cápsula, desde el Sanatorio Americano insistieron en que el establecimiento no interviene en actividades relacionadas con fuentes radiactivas y buscaron llevar tranquilidad tanto a pacientes como a trabajadores ante la difusión de información errónea sobre el hecho.

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