El Gobierno nacional confirmó este viernes la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial. La noticia fue comunicada por Manuel Adorni a través de sus redes sociales luego de mantener una reunión con el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos.

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Mediante una publicación en la red social X, Adorni oficializó la incorporación de Ravier al equipo de comunicación de la Casa Rosada y le dedicó un mensaje de bienvenida. “Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, expresó el funcionario.

Tras el anuncio, el mensaje fue compartido por el propio Milei, quien respaldó públicamente la decisión y la incorporación del economista a una de las áreas más visibles de la administración nacional.

Ravier es economista, docente y diputado provincial por La Pampa, donde integra las filas de La Libertad Avanza. A lo largo de su trayectoria se destacó por su actividad académica y por su defensa de las ideas liberales en materia económica, convirtiéndose en una figura cercana al espacio político que lidera el Presidente.

Con su llegada al cargo, tendrá la responsabilidad de transmitir las decisiones, medidas y posiciones oficiales del Poder Ejecutivo, además de actuar como principal nexo comunicacional entre la Presidencia, los medios de comunicación y la ciudadanía.

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La designación se produce en un contexto de reorganización de la comunicación gubernamental y ubica a Ravier al frente de una función estratégica dentro del Gobierno nacional, encargada de difundir la agenda oficial y los anuncios de gestión de Javier Milei.

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