La militancia kirchnerista realizará hoy desde las 15:00 un “banderazo” en el Parque Lezama, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar la liberación de la ex presidente Cristina Fernández, en el marco del Día de la Bandera.

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La convocatoria fue impulsada por la organización La Cámpora a través de redes sociales y se replicará en más de un centenar de localidades en todo el país, bajo la consigna Por Argentina. Por Cristina.

El acto central contará con la participación del diputado nacional Máximo Kirchner, quien brindará un discurso, mientras que no se descarta un mensaje de la exmandataria, aunque no fue confirmado oficialmente.

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La actividad se trasladó a Parque Lezama luego de las manifestaciones realizadas en el domicilio de la ex presidente, que derivaron en incidentes y motivaron advertencias judiciales sobre el cumplimiento de su arresto domiciliario.

En ese contexto, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó a la ex mandataria a respetar estrictamente las condiciones de detención y advirtió que podría revocar el beneficio si se reiteran situaciones que alteren el orden público.

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Con información de DIB.com.ar

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