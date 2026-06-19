La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, respaldó la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, al considerar que su incorporación permitirá “destrabar” la comunicación del Gobierno.

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A través de un mensaje en la red social X, la dirigente expresó: “Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días”. Además, le deseó éxito al funcionario: “Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier”.

El pronunciamiento incluyó un mensaje indirecto hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos por su situación judicial, ya que se encuentra investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Bullrich viene marcando diferencias con el funcionario en torno a la transparencia de su patrimonio.

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La senadora había solicitado previamente la publicación de la declaración jurada de Adorni y criticó las explicaciones brindadas sobre su evolución patrimonial, especialmente la versión vinculada a inversiones en criptomonedas almacenadas en un dispositivo.

Las diferencias también se evidenciaron en la última reunión de mesa política del oficialismo, donde Bullrich reprochó, en tono moderado, los argumentos del jefe de Gabinete para justificar su situación económica.

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Con información de Noticias Argentinas