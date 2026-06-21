A una semana de la muerte de Gaspi en un accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, miles de fanáticos se reunieron este sábado en el Obelisco para homenajear al popular creador de contenidos. Allí estuvo presente su madre, Michele, quien compartió un emotivo mensaje y agradeció el cariño recibido.

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“Nos mira desde el cielo y nos cuida”, expresó en diálogo con TN durante el encuentro. La mujer aseguró que no busca explicaciones sobre el accidente y sostuvo que prefiere recordar a su hijo por la vida que llevó. “No sé ni cómo fue, ni me importa cómo fue”, afirmó.

Michele también reflexionó sobre el legado de Gaspi y destacó que siempre hizo lo que deseaba. “No hay nada más lindo que tener un hijo que pudo hacer lo que quiso y lo que amó profundamente”, señaló.

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En paralelo, la familia difundió un comunicado para desmentir versiones sobre una supuesta colecta destinada a cubrir los gastos de repatriación del cuerpo. Según indicaron, los costos ya fueron afrontados gracias a aportes privados y advirtieron que cualquier pedido de dinero en nombre del youtuber es una estafa.

Finalmente, los familiares agradecieron las muestras de afecto recibidas en los últimos días y remarcaron que la mejor manera de homenajear a Gaspi es mantener vivo su recuerdo entre quienes lo acompañaron durante su carrera en las redes sociales.

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Fuente: TN

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