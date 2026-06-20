Cuatro personas oriundas de Santiago del Estero murieron este sábado tras un violento choque entre un automóvil y un camión cañero en la provincia de Tucumán.

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El siniestro se produjo alrededor de las 4.30 en el kilómetro 1.251 de la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Agua Azul, en el departamento Leales.

Según las primeras informaciones, un camión Mercedes Benz L1624 con acoplado, conducido por un hombre de 45 años identificado como C.J.B., salía de un campo de cultivo de caña de azúcar e ingresaba a la ruta en dirección norte cuando fue impactado por un Ford Ka gris.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, el automóvil chocó contra las ruedas traseras del lateral izquierdo del transporte de carga mientras circulaba por la ruta.

Al volante del Ford Ka viajaba Daniel Alberto Díaz, de 57 años. Junto a él se encontraban Sandra Isabel Ligios, de 59 años; Macarena Russo Ligio, de 31; y Albertina Russo Suárez, una niña de 7 años. Todos tenían domicilio en la capital de Santiago del Estero.

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La violencia del impacto provocó la muerte inmediata de los cuatro ocupantes del vehículo. Personal del servicio de emergencias 107 acudió al lugar y confirmó los fallecimientos.

En tanto, el conductor del camión resultó ileso.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron la colisión. Personal policial y peritos trabajaron en la zona durante varias horas para relevar pruebas y avanzar con las actuaciones correspondientes.

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El hecho volvió a poner en foco la seguridad vial en las rutas tucumanas, donde semanas atrás se había registrado otra tragedia vinculada a un camión cañero. En aquella ocasión, ocurrida el 31 de mayo sobre la Ruta Nacional 38, una camioneta Volkswagen Amarok impactó contra la parte trasera de un transporte de carga, provocando la muerte de tres personas, entre ellas un niño de 9 años.

A raíz de ese antecedente, volvió a instalarse el debate sobre las condiciones de circulación y la seguridad en corredores donde conviven vehículos particulares con camiones dedicados a la actividad azucarera.