A pesar de que el equipo económico de Luis Caputo logró despejar los vencimientos de deuda más urgentes de cortísimo plazo, la República Argentina deberá afrontar pagos por un total aproximado de US$26.800 millones desde agosto de este año hasta el final del actual mandato presidencial en diciembre de 2027.

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Según el último informe de la consultora 1816, el financiamiento actual cubre cerca de la mitad de ese stock, por lo que el Palacio de Hacienda deberá salir a buscar otros US$13.000 millones para garantizar un escenario financiero sin turbulencias durante el resto del período.

El panorama inmediato se alivió esta semana tras confirmarse la disponibilidad de US$4.400 millones necesarios para los vencimientos de bonos soberanos del próximo 9 de julio.

La operación se consolidó mediante la combinación de garantías otorgadas por el BID y el Banco Mundial, que permitirán acceder a préstamos comerciales, sumada a los depósitos líquidos que el Tesoro mantiene en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En paralelo, se prevé el anuncio de un nuevo repo por US$6.000 millones y futuros ingresos derivados de colocaciones de deuda y privatizaciones.

Ante este contexto, entidades financieras de relevancia como el Bank of America sugirieron a las autoridades locales aprovechar la reciente compresión del riesgo país para emitir deuda global de manera anticipada y mitigar la volatilidad futura.

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Analistas de GMA Capital advirtieron que, si bien una eventual colocación actual convalidaría tasas cercanas al 9% anual, un costo significativamente mayor al obtenido en el período 2016-2018, la decisión estratégica radicaría en pagar una prima para recuperar el testeo de demanda internacional y comprar tiempo de cara a las exigencias de 2027.

Fuente: TN

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